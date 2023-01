“Tenere chiuse le finestre“. E’ quanto raccomanda l’amministrazione comunale di Modugno (Bari) in seguito a un incendio che si è verificato in un’azienda nella zona industriale. “Ufficio Ambiente e i Vigili del Fuoco stanno monitorando la situazione – si legge in una comunicazione del Comune -. Nel frattempo si raccomanda ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare le attività all’aperto fino a quando non saranno accertate eventuali criticità”.