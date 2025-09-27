Bari in Musica: Concerti e Eventi Imperdibili nel Weekend

Il weekend a Bari dal 26 al 28 settembre 2025 offre un programma ricco di eventi. La città e i suoi dintorni si riempiono di sagre, concerti e manifestazioni sportive.

Gli amanti del buon cibo possono partecipare a una sagra popolare che celebra i prodotti locali e il vino, accompagnata da un festival della birra in città. La musica sarà protagonista con tre giorni di concerti jazz gratuiti e l’inaugurazione di un festival musicale storico con esibizioni uniche. Non mancherà un concerto pop gratuito in una location suggestiva. Il fine settimana prevede anche importanti raduni mototuristici e una marcia per la pace che coinvolgerà vari comuni.

Inoltre, si terrà una serata “Cena in bianco” a Carbonara, un evento conviviale all’aperto. Gli appassionati dell’Universo potranno godere degli spettacoli del Planetario di Bari. I luoghi della cultura della Puglia parteciperanno alle Giornate Europee del Patrimonio con concerti, laboratori e aperture straordinarie al costo simbolico di 1 Euro.

A Sammichele di Bari si svolgerà la 59ª Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino, un evento ricco di colori e sapori. Inoltre, Bari ospiterà la 7ª edizione del Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione mototuristica italiana, con eventi a tema.

L’OktoberFestBari 2025 al PalaBarTino offrirà cibo, birra e intrattenimento dal vivo. La European Jazz Conference porterà a Bari oltre 400 professionisti del jazz. Sabato si svolgerà anche una marcia per la pace a Capurso, culminante alla Basilica della Madonna del Pozzo.

Infine, il festival Time Zones celebrerà il centenario della scomparsa di Erik Satie con concerti nel Chiostro di Santa Chiara. Venerdì 26 settembre si concluderà la rassegna estiva “We are in Trulli 2025” con un concerto gratuito dei Tiromancino a Alberobello.