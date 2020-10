“Il momento del riscatto del Sud può realizzarsi adesso. L’Italia intera può recuperare la visione e lo status di potenza mondiale, se si riparte dalle regioni del Sud. Nessuno può permettersi di esportare efficacemente le proprie produzioni se non esporta al Sud. Se il Sud cresce alzerà la crescita di Centro e Nord”. Ecco il cuore del messaggio che il premier Giuseppe Conte ha voluto lanciare da Bari, aprendo l’84esima edizione della Fiera del Levante. “Da qui – ha aggiunto – riparte il Sud e l’Italia deve essere orgogliosa delle vostre eccellenze”.

A proposito delle opportunità soprattutto per il Sud offerte dal Recovery fond, il premier ha ribadito: “Ho detto che se perdiamo questa sfida dobbiamo andare tutti a casa, sarebbe un fallimento dell’intera nazione. Non ce lo possiamo permettere. Questa partita dobbiamo vincerla tutti insieme”. Poi ha aggiunto: “Il piano al quale stiamo lavorando è strutturato in 6 visioni: digitalizzazione, transizione ecologica, connessione del paese attraverso le infrastrutture, coesione, inclusione sociale e salute”.

“La Fiera del Levante è il simbolo della nostra caparbietà, della nostra tenacia, del nostro coraggio. E il coraggio non può chiudere, nemmeno oggi. Anzi, soprattutto oggi. Riapriamo la Fiera perché in questa città, in questa regione abbiamo già dimostrato che possiamo adattarci, ma non possiamo arrenderci”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, aprendo la cerimonia inaugurale della 84esima edizione della Fiera del Levante.

Nel suo intervento, Decaro ha ricordato “le immagini di un Paese che ha avuto paura di dover scrivere la parola fine. Un Paese che invece è ancora qua”, con “il coraggio di chi sta provando a rialzarsi”. Ha ricordato il ruolo dei sindaci d’Italia nei mesi del lockdown, “qualche volta sopra le righe.

Ma credetemi – ha detto -, tutto quello che abbiamo fatto è stato per salvaguardare la salute dei nostri cittadini. Ognuno di noi, con i suoi mezzi, ha provato in tutti i modi a proteggere le propria comunità, a convincerla di essere di fronte a un pericolo grande e sconosciuto e ad affrontarlo nel modo più corretto”.

Decaro ha anche ricordato il lavoro dei sindaci nei mesi del lockdown e ringraziato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver preso posizione dopo le parole del premier inglese Boris Johnson. E ha ricordato che “Nelle scorse settimane tutti i sindaci italiani hanno lavorato a una proposta per l’utilizzo di quelle risorse che, grazie alla sua tenacia in sede europea, siamo riusciti a far destinare al nostro Paese. Si chiama ‘Città Italià e sono 10 punti programmatici”.

Dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è arrivata una richiesta di pari opportunità fra cittadini del Nord e del Sud. “Un tema – ha detto – che non è necessariamente in contrasto con quello delle aspettative delle regioni del Nord. Come si può immaginare anche solo di parlare di parità di opportunità tra cittadini italiani se i diritti connessi all’istruzione, alla formazione, alla salute, all’assistenza sociale, alla mobilità e al trasporto non sono ugualmente riconosciuti a chiunque abbia la fortuna di essere cittadino del nostro paese? Come è possibile individuare quali siano le prestazioni relative alla compiuta realizzazione di ognuno dei diritti civili e sociali sopra elencati se non si individuano rapidamente i livelli minimi e i relativi costi standard? Oggi – ha detto rivolgendo al premier – le risorse che il suo governo è riuscito a ottenere dopo un lungo e coraggioso braccio di ferro con gli altri paesi europei, aprono ad uno scenario nuovo che rende, realmente possibile il raggiungimento di un obiettivo di equità e civiltà”.

Anche nell’intervento del governatore centrale l’emergenza Covid: “Adesso – ha detto – siamo impegnati in una nuova prova: affrontare l’autunno e l’inverno. Una prova che, come questa pandemia ci ha abituato, ha delle incognite”. E poi ha aggiunto: “I nostri bambini e ragazzi – ha evidenziato – che hanno ripreso le lezioni ci insegnano che rispettare le regole di prevenzione è possibile e non è così complicato. Fatemi dare il grazie più sentito al mondo della scuola e dell’università, a dirigenti, docenti, personale, genitori, alunni e studenti. Sto girando per le scuole di Puglia in questi giorni ed è commovente vedere con quanto impegno ci si prenda cura l’uno dell’altro, utilizzando in maniera corretta la mascherina, mantenendo la distanza, igienizzando le mani. Sono questi gesti semplici che fanno la differenza. Prendiamo esempio da loro”.

Prima dell’inizio della cerimonia, all’esterno, piccolo fuoriprogramma: Emiliano ha regalato a Conte una chiavetta Usb con le dodici puntate di “Vacanze Pugliesi”, il racconto televisivo di Toti &Tata, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, nell’ambito della campagna di PugliaPromozione “Riparti dalla Meraviglia”. In tutte le puntate Toti e Tata citano nei loro sketch Volturara Appula, città di origine del premier Conte.

