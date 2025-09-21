Bari, il gioiello del turismo italiano da esplorare subito

Bari si conferma una delle mete più ambite per il turismo, con un’estate caratterizzata da numeri straordinari. Le statistiche di luglio e agosto, insieme alle proiezioni di settembre, mostrano che il capoluogo pugliese continua ad attrarre sia turisti italiani che internazionali. Durante l’estate, Bari ha registrato picchi di oltre 12.000 presenze giornaliere, con un totale di 233.215 visitatori e 620.409 pernottamenti a luglio e agosto, segnalando una crescita rispetto all’anno precedente.

La città ha conquistato una posizione di rilievo nelle classifiche turistiche italiane, attirando un gran numero di visitatori soprattutto dopo la Settimana Santa. Da giugno a settembre, sono stati oltre 300.000 gli arrivi, con pernottamenti che si avvicinano al milione. Bari ha superato città celebri come Firenze e Venezia, posizionandosi dietro solo a Roma, Milano e Napoli.

Il turismo internazionale è anch’esso in aumento, con un forte contributo dalla Polonia, che rappresenta il 13,75% degli arrivi, seguita da Francia, Germania e Romania. Anche i turisti provenienti dagli Stati Uniti sono in crescita, grazie ai voli diretti da New York.

Nel settore ricettivo, l’extralberghiero domina con oltre il 48% delle prenotazioni, mentre gli hotel hanno visto un aumento significativo dei pernottamenti. La città rimane “sold out” fino a fine settembre, segnalando una continua domanda per le sue bellezze.

Si mira ora a mantenere alta l’affluenza anche nei prossimi mesi, con prenotazioni già in arrivo per autunno e inizio inverno. Nonostante le soddisfazioni, restano alcune criticità da affrontare, come i trasporti e il decoro urbano. Eventi e iniziative potrebbero stimolare ulteriormente il turismo, creando nuove opportunità di sviluppo.