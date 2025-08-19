30.4 C
Bari: il contraste tra vitalità e marginalità urbana

Da StraNotizie
Corso Italia, una delle principali vie del centro di Bari, rivela una realtà inquietante mentre gran parte della popolazione è ancora in vacanza. Questa strada collega punti chiave della città, come la stazione centrale, piazza Umberto I e il lungomare, e quotidianamente è percorsa da pendolari, turisti e cittadini.

Tuttavia, nei pressi della stazione, si possono osservare accampamenti realizzati da persone in difficoltà. Materassi, coperte e cartoni riempiono gli spazi pubblici, trasformandoli in dormitori improvvisati. Questa situazione, evidente soprattutto in estate, evidenzia un profondo divario nella vita urbana, mostrando il contrasto tra la vitalità della città e la vulnerabilità di chi vive ai margini. Queste persone sembrano attendere soluzioni concrete e percorsi di inclusione.

In alcune aree, la situazione è leggermente migliorata: lungo la linea ferroviaria delle Ferrovie Appulo-Lucane, la presenza di recinzioni per i lavori di restauro ha ostacolato la creazione di nuovi bivacchi. Questo tentativo di contenere il problema dimostra l’esistenza di iniziative per gestire la criticità, anche se resta il dilemma su come affrontare in modo efficace la questione della vulnerabilità in città.

lol.travel: voli al miglior prezzo
