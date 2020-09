Un ragazzo di 23 anni aggredito nella sua abitazione per un debito di droga e la madre costretta a subire atti sessuali davanti al marito e a un nipote minorenne: la furia di otto presunti affiliati al clan barese Strisciuglio si è scatenata nella tarda serata del 19 marzo scorso (in pieno lockdown) ed è stata ricostruita dai carabinieri del Comando provinciale di Bari, nell’ambito dell’inchiesta della Dda che stamattina ha portato in carcere 9 persone.

I reati contestati, a vario titolo e in concorso, sono di lesioni aggravate dall’aver commesso il fatto in più di cinque persone, alla presenza di un minore e con l’utilizzo di un’arma, violenza privata, atti persecutori, violazione di domicilio e, per uno di loro, di violenza sessuale nei confronti della madre del ragazzo aggredito. Tutti i reati contestati sono aggravati dall’aver agito con metodo mafioso e per motivi abietti.

Tutte le persone arrestate risultano operative nel quartiere Enziteto-San Pio di Bari mentre la vittima risiedeva a Palese. I contrasti – stando a quanto ricostruito dagli investigatori – sono maturati in relazione alla vendita di sostanze stupefacenti. Al raid del 10 marzo hanno partecipato 8 delle 9 persone arrestate, con modalità tipiche del branco: in modo organizzato, tutti a volto scoperto, con fare spregiudicato e con la palese convinzione di rimanere impuniti.

Alcuni di loro hanno fatto i pali mentre gli altri sono entrati nell’abitazione, hanno aggredito la madre che cercava di proteggere suo figlio e si sono avventati sul ragazzo colpendolo violentemente con un tirapugni. La donna ha cercato in tutti i modi di salvaguardare suo figlio e mentre provava ad allontanarli, uno di loro l’ha palpeggiata più volte.

L’operazione del comando provinciale di Bari si è svolta con lo squadrone eliportato dei Cacciatori di Puglia e il nucleo cinofili per eseguire le nove ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Bari su disposizione della Dda.