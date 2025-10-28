Bari conquista un successo sofferto contro il Mantova

Il Bari ottiene una vittoria fondamentale contro il Mantova nella 9ª giornata di Serie B. La partita, che si è svolta allo stadio San Nicola, termina 1-0 grazie a un gol di Moncini all’inizio del secondo tempo. Questo risultato consente ai biancorossi di passare a 9 punti in classifica, salendo al sedicesimo posto e lasciandosi alle spalle l’ultimo gradino.

Nel primo tempo, il Bari si presenta timoroso e poco creativo, subendo l’iniziativa di un Mantova molto più intraprendente. Solo con il secondo tempo e l’ingresso di maggiore intensità, il Bari riesce a sbloccare la partita grazie al quinto gol in campionato di Moncini, che ribatte in rete un tiro di Dorval ben respinto dal portiere Festa.

Intanto, sugli spalti, la contestazione nei confronti della famiglia De Laurentiis è stata molto accesa, con fischi, striscioni e lanci di bombe carta che hanno caratterizzato la serata. La vittoria, sebbene accolta con rabbia piuttosto che entusiasmo, alleggerisce la pressione sulla squadra e permette di preparare con più serenità il prossimo impegno. Il Bari non giocherà nel turno infrasettimanale a causa del rinvio della partita contro la Juve Stabia e tornerà in campo contro il Cesena il 2 novembre.

Nella cronaca della partita, il Bari schiera un modulo 3-4-2-1 con alcuni cambi nel secondo tempo. Nel complesso, la prima frazione di gioco si conclude senza reti, mentre la ripresa vede il Bari trovare il vantaggio e difendersi dagli assalti finali del Mantova, che non riesce a capitalizzare le occasioni create.