Da stranotizie
Bari cerca riscatto in trasferta contro uno Spezia in crisi

Il Bari, guidato da Fabio Caserta, si prepara ad affrontare lo Spezia in trasferta, in un match che segnerà l’inizio della 12ª giornata di Serie B. I biancorossi arrivano all’incontro dopo due vittorie consecutive e si avvicinano alla zona playoff, distante solo tre punti, con la possibilità di recuperare una partita rinviata contro la Juve Stabia.

La situazione è molto diversa per lo Spezia, che dopo aver sfiorato la Serie A sta affrontando una grave crisi. Con soli 7 punti in classifica, la squadra ha recentemente esonerato l’allenatore Luca D’Angelo, sostituito da Roberto Donadoni, che ritorna in panchina dopo un lungo periodo. La nuova era del tecnico bergamasco potrebbe essere complicata, visto che lo Spezia è afflitto da numerosi infortuni.

Roberto Donadoni dovrà rinunciare a diversi giocatori chiave, mentre cerca di recuperare alcuni infortunati in vista del match. La formazione potrebbe schierarsi con un 3-5-2, mantenendo Mascardi in porta e una linea difensiva composta da Wisniewski, Hristov e Jack.

D’altro canto, il Bari continua a migliorare sotto la guida di Caserta. La formazione biancorossa confermerà la difesa a tre e accoglierà il ritorno di Kassama, mentre dovrà fare a meno di Vicari e Darboe. I galletti potrebbero schierare in attacco Moncini e Gytkjær.

Il match avrà luogo allo stadio “Picco”, dove storicamente il Bari ha faticato, con solo due vittorie in oltre settant’anni di confronti diretti. La gara sarà diretta dall’arbitro Andrea Calzavara, coadiuvato da assistenti e VAR.

