Una sedicenne è morta ieri sera, dopo essere caduta nella tromba delle scale per nove piani in un palazzo nel quartiere Madonnella. La ragazzina, stando alla prima ricostruzione, era insieme con alcuni amici sul terrazzo del palazzo ed è salita su un lucernario che all’improvviso ha ceduto.

Così è precipitata all’interno dell’androne: una rete potrebbe aver attutito la caduta ma non è stata sufficiente a salvarle la vita. Indaga la polizia locale al quale è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Forse la ragazzina voleva recuperare un oggetto sul lucernario: è ancora da accertare per quale ragione sia salita e se il luogo fosse in sicurezza. Quello che è escluso, invece, è che si sia trattato di un suicidio.