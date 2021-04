I medici di base hanno aspettato per ore, borse frigo alla mano. Nella tarda mattinata di venerdì 16 aprile, nel poliambulatorio di via Aquilino, nel quartiere Japigia di Bari, ce n’erano più di un centinaio ad aspettare insieme le dosi di vaccino Pfizer da somministrare ai propri pazienti. E l’attesa, proseguita fino al pomeriggio, è stata estenuante: colpa di un ritardo nella procedura di scongelamento.

I medici in attesa nella sede del poliambulatorio di Japigia

“Stamattina c’era assembramento. Io sono qui da mezzogiorno, e ora sono quasi le 16”, racconta un medico all’entrata. “Dovevano consegnarci i vaccini dalle 11 alle 14, e si è creata una concentrazione di medici in attesa di avere le pochissime fialette – aggiunge Angela Maria Maiorano, medico di base barese – sono arrivata alle 13, io ho il numero 106 e siamo ancora all’84. Se ce ne andiamo perdiamo il vaccino, dobbiamo rimanere. Potrebbero potenziare il personale che consegna”.

“Hanno iniziato la consegna in ritardo, ormai noi viviamo nei disservizi”, lamenta la dottoressa Cecilia Straziota. “Dovevamo semplicemente prendere i vaccini e andare via, non rimanere qui per ore: sono qui dalle 12,30”, incalza un altro. I medici avevano già programmato le somministrazioni in studio, e alcune sono state rinviate proprio a causa del ritardo.

Una confezione con le fiale di vaccino

“Ho dovuto disdire degli appuntamenti – racconta ad esempio la dottoressa Leonilde Muolo – ne avevo 12, ma quando mi hanno raccontato la situazione, ho detto alla mia collaboratrice di disdire tutto. Abbiamo 5 giorni di tempo dallo scongelamento, ma nel mezzo c’è il sabato e la domenica. Quando rientrerò in studio, organizzerò tutto anche in base a quanti flaconcini ci daranno”.

“Qualche ritardo è stato causato dalla procedura di scongelamento – spiegano dalla Asl – che viene eseguita nel centro di stoccaggio esterno alla Asl. In ogni caso, ai medici di famiglia che avevano regolarmente prenotato la propria fornitura, rispondendo nei tempi previsti alla mail preventivamente inviata dalla direzione del distretto, è stata garantita la consegna dei vaccini”. Ai medici di medicina generale, nella sede di Japigia, sono state distribuite 398 fiale in mattinata e 100 nel primo pomeriggio, per un totale di quasi tremila dosi.