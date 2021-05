I militari della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri della Procura della Repubblica di Bari con i militari della stazione carabinieri di Bari S. Spirito, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare custodiale emessa dal gip del Tribunale di Bari, Giovanni Anglana su richiesta del pm Marcello Quercia, un medico oncologo già in servizio presso l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari resosi responsabile del reato di concussione aggravata e continuata” in concorso con la propria compagna, avvocato, indagata anche lei nel medesimo procedimento penale.

Il medico abusando della qualità e dei poteri di pubblico ufficiale, dirigente medico nel Dipartimento di oncologia dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, durante lo svolgimento della sua attività professionale sia in orario di servizio che fuori turno, e comunque non in regime di attività intra od extramoenia, eseguiva sul suo paziente oncologico, affetto da accertata e grave patologia, ed in trattamento nell’Istituto, prestazioni mediche e in particolare iniezioni di un farmaco per la cui somministrazione, benché prevista a titolo gratuito in quanto a totale carico del servizio sanitario nazionale, costringeva il paziente al pagamento in suo favore di ingenti somme di denaro nonché di altre utilità sia nella struttura ospedaliera che presso il patronato Caf, a Bari, in uso alla compagna e co-indagata, adibito nell’occasione ad ambulatorio medico di certa natura illegale.

L’attività della coppia avveniva approfittando delle gravi condizioni psico-fisiche della vittima che versava in uno stato psicologico di soggezione e di reverenza oltre che di totale fiducia nel suo medico, al punto, quest’ultimo, di indurre la vittima a riconoscerlo quale unico referente in grado di garantirgli la sopravvivenza e così ottenendo illecitamente la somma di denaro contante di circa 130mila euro, regalie di ingente valore, lavori edili ed altre utilità.