“Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nell’antifascismo a portare il loro supporto lunedì 12 ottobre, alle 15.30, in viale Saverio Dioguardi 1, per l’apertura del processo a CasaPound”. Con questo appello il Coordinamento Antifascista di Bari promuove un presidio di fronte al Tribunale penale per ricordare che “l’antifascismo – si legge in una nota dell’Anpi Bari – è la base della Costituzione repubblicana, frutto della Resistenza, ma è anche una pratica quotidiana: dei singoli, delle organizzazioni sociali, delle istituzioni democratiche”.

A processo 33 persone, compresi 28 presunti esponenti di CasaPound, imputate per diversi episodi avvenuti alla manifestazione “Mai con Salvini” il 21 settembre 2018 al quartiere Libertà di Bari. Secondo la ricostruzione il gruppo, al termine della manifestazione aggredì con con bastoni, catene e manganelli alcuni manifestanti antifascisti, tra i cui la parlamentare europea Eleonora Forenza.

La Procura di Bari procede per i reati di partecipazione a pubbliche riunioni mediante manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, attuazione del metodo squadrista come strumento di partecipazione politica, lesioni a più soggetti mediante l’utilizzo di armi, ostacolo allo svolgimento del servizio di ordine pubblico mediante violenza e minaccia nei confronti delle forze dell’ordine intervenute.

“Le organizzazioni riunite nel Coordinamento Antifascista – si legge ancora nella nota – ricordano che nel processo si è costituita parte civile l’Anpi (Associazione partigiani d’Italia) e salutano con apprezzamento che la stessa decisione è stata presa dall’Amministrazioone comunale di Bari alla vigilia dell’apertura del dibattimento in aula”.

Anche la Regione Puglia ha annunciato che chiederà di costituirsi parte civile nel processo. Lo annuncia la giunta regionale in una nota in cui si parla di momenti in cui “soggetti marcatamente fascisti aggredivano militanti antifascisti”. Una decisione nell’interesse collettivo per “la gravità dei reati contestati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso giustificato dalla ideologia fascista”.

Del Coordinamento Antifascista di Bari fanno parte: Anpi Bari, Arci Bari, Cgil Bari, Libera Bari – Presidio Luigi Fanelli, Unione degli studenti Bari, Link Bari, Zona Franka.