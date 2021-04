A tre anni dall’aggressione mafiosa subita da Maria Grazia Mazzola inviata speciale del TG1, il giudice ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione Monica Laera, moglie del boss Lorenzo Caldarola del clan Strisciuglio di Bari, per i reati di lesioni e minacce in continuità aggravate dal metodo mafioso.

L’episodio risale al 9 febbraio 2018. Laera era a processo per aver minacciato la cronista e averla colpita al volto, in reazione alla richiesta di informazioni sui procedimenti penali a carico del figlio Ivan, all’epoca minorenne, mentre in quel momento all’interno dell’abitazione della famiglia Caldarola (la giornalista era in strada), era allestita una camera ardente perché la stessa mattina era deceduta una familiare.

La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Nei confronti della coimputata, la 59enne Angela Ladisa, consuocera della Laera, il giudice ha emesso sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per oltraggio a pubblico ufficiale.

“Il giudice ha ristabilito la verità. Riconosciute dal giudice – spiega in una nota l’associazione Stampa romana – anche le richieste di parte civile tra cui Stampa romana, Ordine nazionale dei Giornalisti, Fnsi, Libera e Comune di Bari. Non è accettabile che una cronista venga aggredita per strada e subisca lesioni permanenti, con minacce di morte. E la libera informazione non può subire ostacoli nè ci sono zone del paese off limits. Questa decisione rilancia anche il tema di ottenere maggiori tutele normative per i cronisti”.

“L’informazione, il diritto alla cronaca e il lavoro di denuncia nella nostra città sono un diritto sacrosanto da difendere in tutte le circostanze”: lo ha detto il sindaco di Bari (e presidente Anci) Antonio Decaro. “La condanna per lesioni e minacce con aggravante del metodo mafioso – commenta – riconosce la brutalità dell’aggressione subita da Maria Grazia Mazzola mentre svolgeva il suo lavoro. Il Comune, nel costituirsi parte civile con gli avvocati civici Biancalaura Capruzzi e Camilla Caporusso nel processo ai danni di Monica Laera, ha voluto sin da subito condannare con fermezza quest’atto violento chiaramente riconducibile a logiche di supremazia e controllo del territorio proprie dei clan criminali. A Maria Grazia Mazzola, che con coraggio ha denunciato l’accaduto, giunga l’abbraccio dell’intera città e la solidarietà di tutti i baresi che come lei non si sono mai arresi davanti a queste logiche”.