“Al gentleman infermiere della sala operatoria, al miglior strumentista da cui ho imparato, all’ironico schietto e al brontolone modesto”. Il ricordo affidato ai social di Michele Chiechi riassume bene le tante anime di una persona che sapeva sempre regalare un sorriso a tutti. E alla notizia della sua scomparsa a 68 anni, per sintomi legati al Coronavirus, ha preso tutti alla sprovvista. Da circa un mese l’infermiere, in pensione da alcuni anni, era stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva del Covid hospital in Fiera del Levante a Bari, per combattere la sua personale battaglia con il virus.

Dopo la scoperta della positività al Covid, tutti erano certi che Chiechi avrebbe avuto la meglio, perché non era mai stato un tipo arrendevole. Anzi: per tutta la vita si era impegnato, iniziando a lavorare da giovanissimo, per poi approdare nell’ospedale barese, prima come infermiere ausiliario, poi come infermiere effettivo e infine da strumentista. “Uno spirito allegro, ma anche un grande professionista”, lo ricordano colleghi e amici, capace di portare gioia anche in un contesto complesso come poteva essere quello della sala operatoria. Una vita divisa tra il lavoro e l’amore per la famiglia, sempre attento e vicino ai bisogni della moglie Lucia e ai due figli Francesca e Giuseppe.

Un gigante buono – lo chiamavano gli amici per l’imponente statura – sempre disponibile ad aiutare gli altri. Una caratteristica che ha lasciato il segno, anche nel ricordo di chi lo ha incontrato nei corridoi del Policlinico durante gli anni della specializzazione. Un’empatia preziosa per chi, come il personale sanitario, ogni giorno deve far stare bene i pazienti anche nel dolore. E la sua battuta pronta quel dolore riusciva sempre a lenirlo, a rendere umana anche una realtà particolare come quella dell’ospedale.