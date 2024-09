Barelli confermato alla presidenza della Federnuoto

Oggi, Paolo Barelli è stato rieletto presidente della Federnuoto durante la XLIII Assemblea Ordinaria Elettiva, ricevendo 14.650 preferenze, pari al 77,70%, un aumento rispetto al 71,54% ottenuto quattro anni fa. L’Avvocato Piero Sandulli ha officiato l’assemblea, caratterizzata dalla presenza di oltre 800 delegati e 700 società, per un quorum dell’81,11%. Sono stati registrati 1137 partecipanti, di cui 693 presenti e 444 per delega.

Barelli, al suo settimo mandato, ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che è un riconoscimento del lavoro svolto dalla Federazione negli ultimi vent’anni, sia a livello di base che di vertice. Ha evidenziato l’importanza di avere una base solida e appassionata, affermando che i risultati eccezionali delle discipline acquatiche, inclusi i 380 podi, tra cui 13 medaglie olimpiche, non sarebbero stati possibili senza le 1241 società affiliate e il supporto di oltre cinque milioni di praticanti.

Durante il suo discorso, Barelli ha parlato delle sfide future, soprattutto in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dichiarando che il settore acquatico è altamente competitivo, con oltre 200 nazioni coinvolte. Egli si è impegnato a mettere gli atleti nelle migliori condizioni per allenarsi e competere, oltre a pianificare eventi internazionali che possano promuovere la crescita economica e l’adeguamento delle infrastrutture.

Diverse personalità, tra cui il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il senatore Paolo Zangrillo, hanno espresso le loro congratulazioni a Barelli, sottolineando la sua dedizione e il suo contributo al nuoto italiano. Zangrillo ha sottolineato come Barelli abbia fatto crescere il nuoto a livello mondiale, riflettendo sui successi olimpici recenti come testimonianza del suo operato. Anche Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha elogiato Barelli, mentre rappresentanti di Forza Italia, come Stefano Benigni e Raffaele Nevi, hanno evidenziato la soddisfazione e l’orgoglio per la sua riconferma.

In conclusione, la rielezione di Barelli rappresenta un importante segnale di continuità e fiducia nel futuro della Federnuoto e del nuoto italiano.