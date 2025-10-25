17.2 C
Roma
sabato – 25 Ottobre 2025
Viaggi

Barcellona Pozzo di Gotto: un museo a cielo aperto da scoprire

Da stranotizie
Barcellona Pozzo di Gotto: un museo a cielo aperto da scoprire

Barcellona Pozzo di Gotto sta per avviare un’importante iniziativa per la valorizzazione culturale e turistica, chiamata “CircoliAMO Barcellona”. Questo progetto, realizzato con il supporto del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi e dell’Amministrazione comunale, mira a trasformare la città in un “museo diffuso” a cielo aperto, unendo cultura e innovazione.

L’obiettivo di “CircoliAMO Barcellona” è creare una rete culturale e turistica che colleghi i principali luoghi d’interesse della città e delle sue frazioni. Si prevede di attivare spazi per la creatività e la partecipazione della comunità, promuovendo un turismo sostenibile e esperienziale. Il centro del progetto sarà il Centro di Interpretazione del Territorio, ubicato ai Giardini dell’Oasi, un tempo sede dell’antico Teatro Mandanici. Da questo punto di partenza, cittadini e visitatori potranno esplorare le ricchezze culturali, naturali ed enogastronomiche del luogo.

Il progetto include la creazione di nodi culturali, centri di informazione turistica e itinerari tematici che evidenziano tradizioni e paesaggi locali. Quattro nuovi itinerari sono in fase di lancio: “Scirocco” (artigianato e tradizioni), “Maestrale” (mare e pesca), “Levante” (incursioni storiche) e “Ponente” (spiritualità e tempo).

Inoltre, si prevede la riqualificazione degli spazi pubblici tramite installazioni artistiche e arredi urbani, tutti realizzati da artigiani locali. Il progetto affronta anche questioni sociali come l’uguaglianza di genere e l’occupazione, migliorando la competitività turistica della città.

L’Assessore Salvatore Coppolino evidenzia l’importanza di “CircoliAMO” non solo come progetto di riqualificazione, ma come una visione strategica per il futuro della città, grazie anche al prezioso contributo della RUP Iolanda Mandanici.

✨ I più venduti su TikTok!

Scopri la selezione dei gadget e tecnologie più richiesti e apprezzati su TikTok. Visita @bestsellingshops per tutte le novità e prodotti top.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Diversamente Bistrot: inclusione e gusto a Udine
Articolo successivo
A Cattolica apre L’Isola dei Tesori per gli amici a quattro zampe
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.