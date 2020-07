BARCELLONA – Brutte notizie per Quique Setién e il Barcellona. Antoine Griezmann salterà le ultime partite della Liga con i blaugrana costretti a inseguire il Real Madrid e, molto probabilmente, anche gli ottavi di ritorno di Champions League contro il Napoli. Il giocatore si è infortunato ieri nel corso del match vinto contro il Valladolid rimediando, stando a quanto rilevato dagli esami, un “infortunio muscolare al quadricipite della gamba destra”, così come comunicato dallo stesso club catalano.





Si prova a recuperarlo per il Napoli

Griezmann salterà sicuramente le sfide con Osasuna e Alaves, secondo il “Mundo Deportivo” la speranza del Barcellona è quello di recuperarlo per la sfida al Camp Nou dell’8 agosto contro il Napoli. Un vero e proprio colpo di sfortuna per l’attaccante francese che in questa stagione ha messo a segno 15 gol in 46 partite, l’ultimo contro il Villarreal. L’ex Atletico Madrid è anche al centro di numerose voci di mercato. Lo vogliono sia la Juventus che l’Inter con i nerazzurri che lo vorrebbero nella trattativa che porterebbe Lautaro in blaugrana.







