Oltre al danno anche la beffa: il Barcellona rischia di dover pagare 5 milioni di indennizzo al Liverpool, nel caso in cui Coutinho dovesse vincere la Champions League con il Bayern Monaco. Lo rivela il Daily Mail, secondo cui in una delle clausole del contratto di acquisto del giocatore brasiliano, costato al Barcellona 120 milioni più altri 40 di bonus, prevede appunto un bonus da riconoscere ai Reds in caso di vittoria nel trofeo europeo. Il Barça pensava di dover pagare il bonus vincendo lei la Champions e invece ora rischia di doverlo pagare dopo essere stata eliminata dal Bayern per 8-2 con due gol proprio del brasiliano.





Coutinho, con un passato con la maglia dell’Inter con cui ha vinto una Coppa Italia e Supercoppa italiana, dopo un prestito all’Espanyol, nel 2013 è passato al Liverpool a titolo definitivo per una somma di 10 milioni di euro. Con la maglia dei Reds, l’exploit del brasiliano che diventa uno dei più apprezzati talenti del panorama internazionale. Nel 2018 passa al Barcellona, che lo acquista per una cifra record nella sua storia tanto che Coutinho diventa il terzo calciatore più costoso di sempre, dietro al connazionale Neymar e al francese Mbappé, e l’acquisto più oneroso nella storia del Barcellona, superando il precedente primato che spettava a Dembélé. Ma dopo una stagione e mezza Coutinho finisce in prestito al Bayern Monaco (8,5 milioni a stagione con diritto di riscatto fissato a 120 milioni).











Fonte