Barcellona-Juventus, amichevole cancellata: i catalani sono malati

Il match in programma all’alba di domenica (ora italiana) non si gioca

L’amichevole Barcellona-Juventus, in programma a Santa Clara in California alle 19.30 locali di oggi (le 4.30 di domenica 23 luglio in Italia), è stata cancellata: numerosi giocatori del Barcellona sono stati colpiti da gastroenterite virale, annuncia il club catalano dal proprio sito. A quanto pare, inizialmente il virus ha colpito 8 calciatori. Lo staff medico prevede che altri elementi della rosa vengano contagiati: l’ipotesi di posticipare l’amichevole di 24 ore, quindi, è stata scartata.

Il Barcellona ha cancellato tutti gli eventi collaterali: nessun incontro con il club di tifosi di San Francisco e nessuna partecipazione all’appuntamento con l’agenzia catalana del turismo. I blaugrana sperano di poter scendere in campo, nella notte europea tra mercoledì e giovedì, contro l’Arsenal. La defezione, evidenziano i media catalani, inciderà sui guadagni del Barcellona nella tournee: il club non dovrà versare penali, perché il forfait per motivi medici esenta la società dal pagamento, ma è destinato ad incassare meno del previsto.

Il programma americano della Juventus, quindi, cambia. La tournee in Usa comincerà 27 luglio contro il Milan a Los Angeles, al Dignity Health Stadium. Il 2 agosto la squadra allenata da Allegri affronterà il Real Madrid a Orlando, nel Camping World Stadium.