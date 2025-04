Barcellona-Inter 3-3. Gol di Thuram, Dumfries, Yamal, Torres e Raphinha

Barcellona e Inter hanno pareggiato 3-3 nell’andata della semifinale di Champions League. La partita è iniziata subito con un vantaggio per l’Inter, grazie a un colpo di tacco di Thuram, che ha segnato dopo soli 40 secondi. Al 21′, Dumfries ha raddoppiato con una conclusione acrobatica su corner. Il Barcellona ha accorciato le distanze al 24′ con un gol spettacolare di Yamal, che ha concluso con un sinistro a giro. Al 38′, Ferran Torres ha pareggiato per i catalani, insaccando da distanza ravvicinata dopo un colpo di testa di Raphinha.

Nella ripresa, l’Inter ha dovuto fare a meno dell’infortunato Lautaro, ma è tornata in vantaggio al 63′ con un colpo di testa di Dumfries su un corner da destra, portando il punteggio a 3-2. Tuttavia, il vantaggio è durato solo due minuti. Al 65′, dopo un corner ben organizzato, Raphinha ha sparato un sinistro potentissimo che ha colpito la traversa e, rimbalzando sulla schiena di Sommer, è finito in rete per il 3-3.

Negli ultimi minuti, l’Inter ha cercato di approfittare degli spazi lasciati dal Barcellona, ma non è riuscita a concretizzare. Anche il Barcellona ha spinto per cercare il gol della vittoria, ma Sommer ha tenuto la porta inviolata. La partita si è conclusa sul punteggio di 3-3, e il ritorno si giocherà martedì 6 maggio a Milano.