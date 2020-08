Setien: “Adesso dobbiamo tutti riflettere”

– Era dal 1946 che il Barcellona non prendeva 8 o più gol (8-0 col Siviglia in Copa del Rey). Anche per questo la sconfitta per 8 a 2 contro il Bayern Monaco fa rumore, eliminazione dalla Champions a parte. Il tecnico dei catalani, Setien, accusa il colpo parlando di “sconfitta dolorosa” e “tempo di riflessioni”, mentre Piqué è durissimo ed è disposto ad andarsene se questo dovesse servire alla causa. Festeggia invece l’allenatore bavarese Flick.

“La verità è che questa è una sconfitta estremamente dolorosa. Abbiamo preso tanti gol e meritatamente. Loro sono stati terribilmente concreti. Piqué ha detto che dobbiamo vergognarci? Avrà anche ragione, ma non commento, sono qui da nemmeno otto mesi. Siamo tutti molto frustrati, ed è tempo di prendere decisioni sul futuro: ci attende una profonda riflessione interna”. Queste le parole Quique Setien dopo la disfatta contro il Bayern a Lisbona. Ma Setien sarà ancora alla guida del Barça? “E’ troppo presto per pensare se rimango o no – ha risposto il tecnico -. La verità è che non dipende da me, e poi bisogna capire bene l’impatto che avrà questa sconfitta devastante “.

Piqué: “Abbiamo toccato il fondo”

“Non so se questa sia una fine di un ciclo, non so come catalogare questa sconfitta, so solo che abbiamo toccato il fondo e dobbiamo fare un cambio sotto tutti gli aspetti. Siamo arrivati a un punto nel quale non stiamo proseguendo un cammino preciso e i risultati lo dimostrano. Se serve sono disposto ad andarmene”. E’ il duro commento di Gerard Piqué, catalano vero, dopo la netta sconfitta contro il Bayern Monaco. “Da qualche anno, indipendentemente dai giocatori e dagli allenatori, in Europa non riusciamo a competere e facciamo tanta fatica anche in Liga – ha spiegato il difensore blaugrana -. Questa è la dura realtà, non c’è più molto da fare e quello che è accaduto oggi è inaccettabile”.

Il presidente Bartomeu: “Annunceremo decisioni nei prossimi giorni”

Flick: “Muller uomo partita”

“Sapevamo che mettendoli in difficoltà saremmo riusciti ad avere delle occasioni. Ho una squadra che ha tanta qualità e che mette tanta intensità: ora dobbiamo ricaricarci e concentrarci sulla prossima partita nella quale ricominceremo da zero”. Sono le parole del tecnico del Bayern, Hans-Dieter Flick. “Muller man of the match? E’ un premio che merita perché è stato lui a controllare il nostro pressing fin dall’inizio – ha aggiunto Flick -. Ma devo fare i complimenti a tutta la mia squadra per aver mantenuto questa intensità per 90 minuti”.

Muller: “Sarà difficile batterci”

“E’ difficile spiegare cosa è accaduto questa serata ma in questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile. Sono felice per il premio ‘Man of the match’ ma credo che lo meriterebbero altri 12-15 dei miei compagni. Abbiamo lavorato tantissimo, con un’intensità incredibile e per tutti sarà difficile batterci”. Così Thomas Muller, premiato a fine gara come uomo-partita. “Per il nostro stile di gioco non importa chi affrontiamo o come si chiamano gli avversari, devi continuare a provarci in ogni situazione – ha spiegato Muller nel post partita -. Se vai a pressare e ti dribblano è un tuo problema ma è un problema anche del tuo compagno che deve alzarsi e tentare di rubare la palla”. E ora focus sulla semifinale: “Siamo contenti dopo un risultato del genere ma dobbiamo stare tranquilli e recuperare per la semifinale”, ha concluso Muller.