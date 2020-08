Crisi sportiva, non societaria

– “Messi vuole finire la carriera al Barcellona, Koeman è un grande allenatore e considera Lionel un pilastro fondamentale del nostro progetto”. Inizia l’anno zero per il Barcellona. Josep Bartomeu, presidente del club blaugrana, rassicura i tifosi sul fatto che il fuoriclasse argentino non vestirà altre maglie e conferma l’arrivo di Ronald Koeman in panchina al posto di Quique Setien. “Lionel ha un contratto fino al 2021, sa che c’è un nuovo progetto e un nuovo allenatore. Non ho dubbi, resterà sicuramente: adesso siamo tutti delusi ma la novità ci incoraggerà”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla tv ufficiale della società.

Bartomeu prosegue nell’analisi di un momento difficile, che arriva alle porte delle elezioni presidenziali, previste nel 2021: “Dimettersi sarebbe stata la cosa più facile. Ma questa è una crisi sportiva, non societaria. Le responsabilità del 2-8 contro il Bayern sono condivise tra spogliatoio e società: ci sono giocatori che hanno finito il loro ciclo e devono andare via, ma altri dovranno arrivare. Non voglio parlare male di nessuno: questo gruppo vince senza sosta da 12 anni, ora è il momento di salutare questi giocatori con onore. La nostra responsabilità è guardare al futuro, dopo la pandemia. Koeman sarà il nostro nuovo allenatore se le cose non andranno per il verso sbagliato. Sappiamo come lavora, come si comporta, la sua filosofia e la sua esperienza. Ronald è stato il primo nome al quale abbiamo pensavo e il primo che abbiamo contattato”. Nel nuovo Barcellona non ci sarà spazio in dirigenza per Eric Abidal: “Ci ha detto che voleva lasciare l’incarico di d.s. ed è una sua decisione personale. Dobbiamo accettarla”.