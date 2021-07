Roma Semplice è il nome che ha dato la Sindaca al mio Assessorato e a me è piaciuto perché assomigliava molto al concetto del XVI Municipio di cui abbiamo già parlato qui.

Al primo convegno cui sono andata in veste di Assessora, il moderatore dopo avermi presentata ha detto: “Roma Semplice, non le sembra un ossimoro?”. In realtà è un obiettivo, ambiziosissimo ne sono consapevole, ma è un obiettivo, questa è stata la mia risposta e per raggiungere questo obiettivo ho lavorato per i 38 mesi in cui sono stata Assessora.

L’Assessorato Roma Semplice è nato nel 2016 con l’obiettivo e l’impegno di avviare il processo di trasformazione digitale di Roma Capitale. Le deleghe con cui ho iniziato il mio lavoro da Assessora erano tra le altre: Open Government, Smart City, Agenda Digitale, Modernizzazione della città, Semplificazione dei rapporti Cittadini – PA, Strategie e coordinamento del sito di Roma Capitale, Competenze Digitali, Pari Opportunità e politiche di genere, Valorizzazione della funzione statistica, promozione della rilevazione, elaborazione, diffusione, archiviazione e analisi dei dati statistici e all’inizio anche Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

Dopo una settimana dalla mia nomina Chiara Buongiovanni mi ha intervistata sui miei obiettivi e mi ha ricordato che in rete mi presento da anni come una Co.Co.Co. (Collaboro per Condividere Conoscenza) e lì ho aggiunto altri due Co.: Contenta per l’opportunità che mi è stata data di fare in prima persona quello che da anni chiedevo alla politica di fare e Consapevole della grande complessità del lavoro da fare! E quando Chiara mi ha chiesto da dove sarei partita ho detto che avrei fatto un assessment per non perdere le cose buone fatte dalle Amministrazioni precedenti: nani sulle spalle di giganti insomma.

Sei mesi prima di diventare Assessora (e anche prima di sapere che lo sarei diventata) ho dato la mia definizione di POLITICA, adoro acronimi e acrostici e l’ho definita così:

• Persone: sono una cittadina ma voglio essere prima di tutto una persona e quindi voglio politiche che operino per le persone

• Opzioni: voglio poter scegliere chi mi governerà (localmente e al centro), voglio una legge elettorale (nazionale e regionale) che ripristini le preferenze

• Laico: voglio un Governo laico, che rispetti tutte le religioni ma che operi laicamente e scelga senza integralismi e “credenze” le soluzioni migliori per i cittadini e per il paese

• Inclusione: voglio vivere in un paese smart, in un territorio smart, in città smart che siano inclusive e che abbiano amministratori in grado di ascoltare e raccogliere le proposte delle persone che le vivono

• Trasparenza e Informazione: voglio vivere in un paese in cui l’informazione è onesta e trasparente. Voglio un FOIA (Freedom Of Information Act) anche in Italia (allora non c’era ancora la normativa cui siamo arrivati grazie al lavoro e alle battaglie di molte associazioni non governative, compresa Stati Generali dell’Innovazione).

• Costruzione: voglio sentir dire “bella idea e…” una proposta per migliorare l’idea e non voglio più sentir dire “bella idea, ma…” e mille critiche solo distruttive (successivamente ho definito 2 hashtag: #YesButter vs #WhyNotter).

• Apertura: voglio una politica aperta all’ascolto, voglio un’Amministrazione aperta e trasparente.

Dopo la mia esperienza romana l’acronimo potrebbe cambiare così:

• Persone e Partecipazione

• Openness

• Laicità, Libertà, Legalità

• Inclusione

• Trasparenza e Tecnologie

• Informazione e Innovazione

• Collaborazione e Condivisione

• Accessibilità, Apertura e Ascolto

Torniamo agli obiettivi definendone i requisiti: un obiettivo per essere tale deve essere concreto e soprattutto misurabile.

Ovviamente siamo partiti definendo le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale documento che ho redatto con la collaborazione di Giuseppe Iacono (amico e capo staff del mio Assessorato in totale autonomia e con la grande soddisfazione di vederle accettate in toto dalla Sindaca.

Il mio Capitolo delle Linee programmatiche è suddiviso in 4 aree principali:

1. open government

2. competenze digitali

3. agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni all’Amministrazione, connettività)

4. smart city

ed è su questi temi che sono stati attivati gli interventi dell’Assessorato.

Abbiamo già descritto la situazione di partenza, qui descriviamo gli obiettivi e prossimamente vedremo le cose fatte, le lezioni imparate da non dimenticare e concluderemo con indicazioni su che cosa resta da fare, proposte e un suggerimento: declinare il nuovo programma di Roma Capitale sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Nei 38 mesi di vita dell’Assessorato, a partire dal Capitolo 8 della Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, sono stati affrontati molti problemi, avviate numerose soluzioni e soprattutto abbiamo avuto l’opportunità di fare alcune importanti esperienze utili non solo per Roma Capitale ma per qualunque Amministrazione locale che si trovi ad affrontare problematiche analoghe.

Raccontare questa esperienza è importante per capire dove sono nati e dove possono nascere problemi e difficoltà, per valutare la validità delle soluzioni individuate e per mettere in luce quanto resta ancora da fare e quali soluzioni ed esperienze possono essere utilmente trasferite ad altre realtà.

Con l’obiettivo di far diventare Roma un laboratorio nazionale per la trasformazione digitale, tutti gli interventi sono stati guidati da: diritti, openness e accesso.

Le mie Linee Programmatiche iniziano così: “I cittadini si aspettano che Roma Capitale attui un cambio di passo nella qualità, efficacia ed economicità dei servizi. Le aspettative sono elevate e lo stato attuale è critico: servizi spesso inadeguati, costi elevati, macchina comunale lenta nelle risposte.

Le tecnologie e i servizi digitali sono una leva essenziale per affrontare queste criticità: permettono di ottimizzare e innovare il funzionamento della macchina pubblica e di cambiare anche in modo radicale il rapporto tra istituzioni e territorio. Il programma di governo di Roma Capitale in tema di innovazione digitale, open government e semplificazione costituisce uno dei principali strumenti di trasformazione complessiva dell’Amministrazione ed è leva insostituibile per incidere sulle criticità esistenti. Un’analisi e una ricognizione sistematica dell’esistente saranno preliminari e indispensabili per una valutazione sul successivo operato dell’Amministrazione anche da parte dei cittadini.

Innovazione è cambiamento realizzato, concreto, tangibile, misurabile: il programma, articolato sui filoni paralleli della trasformazione della macchina pubblica e dell’innovazione nel rapporto con il territorio, utilizzerà un metodo agile e piani di lavoro strutturati per ciascuna area strategica, con chiare responsabilità, metriche e indicatori per valutare lo stato di avanzamento del programma.

Parte integrante della definizione dei piani di lavoro sarà il coinvolgimento di tutti gli attori a partire dalla rilevazione dei bisogni e dalla definizione degli obiettivi fino alla valutazione della qualità dei risultati.

Questo approccio organico, programmatico e sistemico, è alla base del modello di intervento nelle principali aree di Roma Semplice:

• open government;

• competenze digitali;

• agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni all’Amministrazione, connettività);

• smart city.

Al fine di impostare il lavoro in maniera efficace ogni capitolo delle mie linee programmatiche è stato diviso in tre paragrafi:

1. Situazione attuale e fattori di criticità

2. Visioni e obiettivi

3. Azioni prioritarie

Questa impostazione ha permesso di effettuare con facilità analisi sullo stato di avanzamento e rendicontazioni periodiche e in particolare il bilancio di metà mandato dopo il quale ho predisposto un rendiconto aggiornato trimestralmente (il mio ultimo bilancio è stato quello dei 3 anni ).

Gli obiettivi delle Linee Programmatiche sono stati definiti in totale armonia e conformità con le direttive e normative europee e nazionali e in particolare:

• Strategia per la crescita digitale 2014-2020

• Agenda digitale europea (una iniziativa faro della strategia Europa 2020, lanciata nel 2010)

• Agenda digitale italiana

• Open Government Partnership

• Agenda urbana per l’Europa (Maggio 2016) nell’ambito del Patto di Amsterdam

• Approvazione Statuto Agenzia per l’Italia Digitale (2014) che, tra i vari compiti ha anche quello di redigere il Piano Triennale dell’informatica nella Pubblica Amministrazione

• Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020

• Vademecum per la città intelligente

• Legge Regionale Toscana 1/2004 (Promozione dell’Amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale)

• Legge Regionale Emilia Romagna 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell’informazione)

• Ultimo ma non ultimo il CAD, D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82

In sintesi abbiamo lavorato per garantire a tutti diritti all’identità digitale, all’informazione e all’utilizzo dei contenuti, alla protezione dei dati personali, alla partecipazione, all’accesso e all’inclusione digitale, a una fruizione quotidiana dei benefici delle tecnologie digitali, alla formazione.

Il tutto basato sui concetti di openness e trasparenza, basi della cittadinanza digitale, sui tre fronti che descriveremo prossimamente nel post: “Princìpi e regole del buon Governo digitale”. Vedremo come questi obiettivi si possono raggiungere anche grazie all’adozione di software libero, all’adozione di open standard, di formati aperti per i contenuti e i dati pubblici, all’obbligo di distribuire i propri archivi anche come open data (Open by default), alla digitalizzazione dei servizi, all’adozione di open metadata, all’adozione di open access e di modelli di licenza aperti.

Garantendo: accesso ai dati (dati personali, dati relativi ai beni posseduti…), accesso alla rete, accesso ai procedimenti (le interazioni strutturate tra il Cittadino Digitale e la PA), accesso ai documenti (atti, comunicazioni della PA), FOIA.