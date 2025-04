BARBRA STREISAND: In arrivo il 27 giugno ‘The Secret Of Life: Partners, Volume Due’

Il 27 giugno uscirà “The Secret Of Life: Partners, Volume Two”, il nuovo album di duetti di Barbra Streisand, che include 11 tracce realizzate in collaborazione con star della musica internazionale. Questo progetto è la seconda parte della raccolta “Partners”, pubblicata nel 2014 e certificata Platino. Streisand ha dichiarato di adorare cantare con artisti talentuosi, trovando grande ispirazione nel loro talento unico. L’album presenta duetti con musicisti come Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Sting, Hozier, Sam Smith, Seal e Josh Groban, oltre a un eccezionale trio con Mariah Carey e Ariana Grande.

Il primo singolo estratto dall’album è “The First Time Ever I Saw Your Face”, realizzato insieme a Hozier. L’artista ha espresso il suo onore nel collaborare con Streisand, considerandola una delle più grandi icone della musica. Hozier ha anche descritto la canzone come una delle più belle canzoni d’amore, dedicandola a Roberta Flack, recentemente scomparsa.

Streisand ha avuto una lunga carriera di duetti, iniziando con Judy Garland nel 1963, continuando con artisti come Neil Diamond, Barry Gibb, Celine Dion e molti altri. Il titolo del nuovo album è ispirato a una foto della nuora di Barbra che la ritrae mentre osserva le nipotine. L’album è prodotto da Walter Afanasieff e Peter Asher, con orchestrazioni di William Ross e David Campbell, registrate al The Streisand Scoring Stage e agli Abbey Road Studios. La tracklist include collaborazioni con artisti noti, promettendo un’esperienza musicale imperdibile.