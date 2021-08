Barbra Streisand ha cambiato totalmente idea sul film A Star Is Born con Bradley Cooper e Lady Gaga, che aveva etichettato così nel 2018 durante un’intervista rilasciata ad Extra: “la nuova versione è meravigliosa e Lady Gaga è meravigliosa“.

Ora – ospite del programma «The Sunday Project», l’attrice è tornata a parlare del remake con Bradley Cooper e Lady Gaga spiegando che la versione del 2018 è troppo simile a quella del 1976 con lei e Kris Kristofferson

“All’inizio, quando ho sentito che sarebbe stato rifatto, si pensava che avrebbero dovuto esserci Will Smith e Beyoncé. Ho pensato, è interessante. Fallo davvero di nuovo diverso, diverso nel tipo di musica, negli attori. Pensavo che fosse un’ottima idea. Quindi, sono rimasta sorpresa quando ho visto quanto fosse simile alla versione che ho fatto io nel 1976. Ho pensato che fosse l’idea sbagliata, ma, guarda, è stato un grande successo, quindi non posso discutere con il successo, ma a me non interessa tanto il successo quanto l’originalità”.

Da remake “meraviglioso” a “né coraggioso né innovativo” il passo è stato breve.

Barbra Streisand in “A Star Is Born”, tutti i remake

Ovviamente Barbra Streisand non ha potuto dire nulla sul successo del film, dato che ha incassato oltre 436 milioni di dollari, il singolo Shallow è stato un successo in tutto il mondo e Lady Gaga ha vinto un Oscar per la sua interpretazione.

La versione di A Star Is Born del 2018 con la coppia Cooper-Germanotta è la quarta realizzata. La prima risale al 1937 con Janet Gaynor e Fredric March; poi c’è quella del 1954 con Judy Garland e James Mason ed infine quella sopracitata del 1976 con Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

