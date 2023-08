Con 1 miliardo e 340 milioni di incassi in tutto il mondo in poco più di un mese (37 giorni per l’esattezza) il film di Barbie fra pochissimo supererà gli incassi del film di Harry Potter. Mancano infatti circa 2 milioni di dollari per superare gli incassi al botteghino del film Harry Potter e i Doni della Morte Parte II e secondo alcune stime potrebbe farlo già nel corso dei prossimi giorni.

Una volta superato – anche se ormai si può già parlare al presente perché è cosa certa – Barbie diventerà il maggior incasso della storia di Warner Bros, nonché il 16esimo film con maggior incasso di sempre, inflazione esclusa.

Barbie supera gli incassi di Harry Potter e Netflix ne annuncia una serie

E Netflix non sta certo a guardare. Al grido di #MinimaSpesaMassimaResa ha già annunciato l’arrivo di una serie ispirata alla bambola Mattel dal titolo Barbie: A Touch of Magic. La serie – che sarà animata – debutterà il prossimo 14 settembre e seguirà le avventure di Barbie Malibu e Barbie Brooklyn.

Va specificato che A Touch of Magic non è legato in alcun modo alla bambola di Margot Robbie, ma è stata realizzata seguendo la scia del successo del film. La stessa Mattel ha dichiarato:

“Oggi più che mai, Barbie è un fenomeno culturale che mostra il messaggio globale del marchio secondo cui chiunque può essere qualsiasi cosa, e lo fa attraverso contenuti che fanno costantemente appello alla creatività e alla meraviglia del nostro pubblico”.

E ancora:

“I nostri contenuti animati Netflix sono sempre stati un punto focale per il rinvigorimento del marchio Barbie, e questa serie promette di portare in primo piano il fantasy, offrendo ancora una volta grandi novità”.

Touch Of Magic non è la prima serie ispirata alla bambola presente nel catalogo: nel 2018 è stata pubblicata Dream House Adventures.