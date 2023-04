Barbie, il film: il trailer con Margot Robbie e Ryan Gosling

Finalmente abbiamo il trailer di Barbie, il film. La pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 luglio.

Rosa ovunque, dialoghi surreali, pettinature cotonate, pettorali, outfit iper camp, questo film sarà una meraviglia imperdibile. Unica pecca? Avrei tanto voluto Barbie Girl nella colonna sonora. In ogni caso a luglio tutti al cinema a vedere questo capolavoro kitsch.

Ryan Gosling sul suo ruolo in Barbie.

“Finalmente sta succedendo. È tutta la vita che lo attendo. Scherzi a parte è un ruolo particolare e sono contento di aver accettato. Io in versione Ken? Mi sentivo come se stessi vedendo me stesso. Mi sono rivisto. – ha continuato Ryan – Penso che molti Ken si rivedranno quando guarderanno questo. Devo farlo per i Ken. Nessuno gioca con i Ken. Questo non è giusto e quindi riscattiamoci. Per quanto riguarda un possibile sequel, ovviamente sarà l’accoglienza del pubblico a determinare i piani per il futuro del film. Quindi staremo a vedere cosa accadrà”.

Margot Robbie: “Più film su donne girati da ragazze”.

“Sono sposata con Tom Ackerlay, produttore. Con lui e Josey McNamara, abbiamo creato la società Lucky Chap. – ha dichiarato Margot – Abbiamo appena concluso un accordo produttivo per una serie con Amazon. Adesso siamo anche dietro a Barbie. Vogliamo aumentare i film sulle donne e di registe donne. Sono felice di lavorare con Greta Gergwig. Ed Emerald Fennell di cui abbiamo prodotto il primo film e adesso Saltburn, che farà molto, molto discutere. È ora che si parli di quello che facciamo. Non solo di gossip, o di chi c’era o non c’era a un party! Dire che è ora di andare avanti e per questo i film di donne sulle ragazze sono importanti”.