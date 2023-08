C’è anche Barbie di Greta Gerwig nella lista dei film che hanno superato il miliardo al botteghino. La cifra è stata ottenuta nel corso della sua terza settimana di programmazione rendendo la regista la prima donna nella storia del cinema ad aver raggiunto tale traguardo.

#Barbie becomes the first film directed solely by a woman in history to gross $1 billion at the box office. pic.twitter.com/NuxuS4NmUA — Pop Crave (@PopCrave) August 6, 2023

Barbie: i 50 film che hanno superato il miliardo al botteghino

Ma quali sono i film più di successo di sempre? Eccoli:

1 Avatar | 2009

2 Avengers: Endgame | 2019

3 Avatar – La via dell’acqua | 2022

4 Titanic | 1997

5 Star Wars: Il risveglio della Forza | 2015

6 Avengers: Infinity War | 2018

7 Spider-Man: No Way Home | 2021

8 Jurassic World | 2015

9 Il Re Leone | 2019

10 The Avengers | 2012

11 Fast & Furious 7 | 2015

12 Top Gun: Maverick | 2022

13 Frozen II – Il segreto di Arendelle | 2019

14 Avengers: Age of Ultron | 2015

15 Super Mario Bros. – Il film | 2023

16 Black Panther | 2018

17 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 | 2011

18 Star Wars: Gli ultimi Jedi | 2017

19 Jurassic World – Il regno distrutto | 2018

20 Frozen – Il regno di ghiaccio | 2013

21 La bella e la bestia | 2017

22 Gli Incredibili 2 | 2018

23 Fast & Furious 8 | 2017

24 Iron Man 3 | 2013

25 Minions | 2015

26 Captain America: Civil War | 2016

27 Aquaman | 2018

28 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re | 2003

29 Spider-Man: Far from Home | 2019

30 Captain Marvel | 2019

31 Transformers 3 | 2011

32 Skyfall | 2012

33 Transformers 4 – L’era dell’estinzione | 2014

34 Il cavaliere oscuro – Il ritorno | 2012

35 Joker | 2019

36 Star Wars: L’ascesa di Skywalker | 2019

37 Toy Story 4 | 2019

38 Toy Story 3 – La grande fuga | 2010

39 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma | 2006

40 Rogue One: A Star Wars Story | 2016

41 Aladdin | 2019

42 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare | 2011

43 Cattivissimo me 3 | 2017

44 Jurassic Park | 1993

45 Barbie | 2023

46 Alla ricerca di Dory | 2016

47 Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma | 1999

48 Alice in Wonderland | 2010

49 Zootropolis | 2016

50 Harry Potter e la pietra filosofale | 2001

Greta Gerwig becomes the first woman to be the sole director of a $1 billion-grossing film. #Barbie pic.twitter.com/yexG5yta3R — Pop Crave (@PopCrave) August 6, 2023