Barbie è lesbica nel film? Esplode il gossip e Margot Robbie risponde

Barbie il film uscirà al cinema domani 20 luglio e da settimane è esploso il gossip che vuole la protagonista lesbica e innamorata di Gloria, un’impiegata Mattel interpretata nella pellicola dall’attrice America Ferrera.

Il rumor ha fatto il giro del web ed è stato ripreso anche da numerose testate americane. A Time l’attrice Margot Robbie ha anche fatto sognare i fan quando ha detto di aver “lottato” per includere una scena che il capo della Mattel, Richard Dickson, voleva eliminare perché “non rispecchiava il brand”. Al momento non sappiamo quale sia questa scena, ma molti hanno sperato fosse la scena chiaramente saffica che avrebbe fatto fare coming out alla bambola.

Barbie non è lesbica, ma il cast è super-inclusivo

Barbie lesbica? La risposta è no.

Nonostante il film sia inclusivo, l’orientamento della protagonista non è stato affrontato. Come sottolineato dall’attrice, infatti, “tutti i protagonisti sono bambole in realtà e quindi non hanno orientamenti s3ssuali perché non hanno organi riproduttivi”. Un discorso un po’ controverso perché l’orientamento va al di là degli organi riproduttivi (uno può essere benissimo asessuato e non interessato a nessun organo riproduttivo altrui e identificarsi lo stesso come etero o gay), ma insomma abbiamo capito. #NoPolemiche.

“Volevamo che Barbieland fosse incredibilmente inclusiva. E volevamo che in questo film sembrasse che tutti fossero i benvenuti. Quindi, era così importante che, in un certo senso, ogni persona che stava arrivando a bordo della festa potesse rappresentare qualcun altro che potrebbe guardare questo film”.

Voi il film lo andrete a vedere?