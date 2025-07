Barbie e il diabete: inclusività e salute in una bambola

Nel contesto attuale, l’inclusività e la rappresentanza sono temi sempre più rilevanti, anche nel settore dei giocattoli. Mattel ha recentemente introdotto una nuova versione della celebre bambola Barbie, dedicata a bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1.

Questa speciale Barbie è dotata di un monitor continuo di glucosio, posizionato sul braccio e fissato con un cerotto rosa a forma di cuore. Per facilitare la gestione della malattia, la bambola include anche un cellulare con un’applicazione che consente di monitorare i livelli di glucosio nel sangue. Inoltre, Barbie dispone di una pompa per l’insulina, progettata per rilasciare automaticamente la dose necessaria in base ai valori rilevati.

La creazione di questa versione di Barbie è avvenuta in collaborazione con l’organizzazione no profit Breakthrough T1D. Mattel ha dichiarato che il lancio di questo prodotto rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusività, offrendo un modello positivo a tutti i bambini che convivono con questa condizione.