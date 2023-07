Barbie e Ariel insieme in un geniale video promo

Barbie e Ariel de La Sirenetta insieme in uno spot mentre sono al cinema e si salutano amorevolmente.

La prima in compagnia di Ken, la seconda di suo padre Re Tritone. La prima circondata da un alone di luce rosa, la seconda sott’acqua con tanto di capelli e popcorn fluttuanti.

Il video è troppo bello per essere vero e infatti… non è vero.

Tutto è nato grazie alla catena di cinema messicana Cinépolis, che qualche mese fa ha pubblicato un video promozionale in cui si vedono Ariel e Tritone mangiare popcorn in un cinema sottomarino e uno spot simile è stato fatto anche qualche giorno fa con Barbie e Ken.

L’utente Twitter @Pakkysocutey24 ha così pubblicato un video in cui ha fuso entrambi gli spot facendo sembrare Barbie e Ariel allo stesso cinema mentre si salutano da lontano.

Al di là di questo video fanmade, in commercio esiste davvero una Barbie-Ariel. Questa la reazione dell’attrice Halle Bailey una volta vista:

“Ho qualcosa di veramente eccitante da svelare a tutti voi, sto per piangere! Questa è la nuova bambola della Sirenetta! Sto letteralmente piangendo perché significa così tanto per me. E averne una che mi somiglia e che è il mio personaggio Disney preferito è molto surreale. E guardate, ha persino il mio neo! Sono davvero sbalordita, quindi non so bene cosa farne ma la ruberò e la porterò a casa per nasconderla per sempre”.