“Speriamo che non succedano imprevisti. Nel caso che ci fosse un positivo verrà in qualche modo ‘confinato’, grazie al fatto che siamo in grado di monitorare gli spostamenti suoi e delle persone con cui è entrato in contatto“. A parlare così dei dispositivi di sicurezza sanitari che verranno messi in campo per la Mostra del Cinema di Venezia è il direttore Alberto Barbera, intervistato dall’Adnkronos a margine della presentazione della Mostra ‘Le Muse Inquietanti’ che si inaugura oggi ai Giardini della Biennale per festeggiare i 125 anni della fondazione della Biennale di Venezia.

Fonte