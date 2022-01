“Da oggi Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) potrà operare ufficialmente come Rete Associativa del Terzo Settore. Sono solo 32 le Reti nazionali (di cui 8 Enti di promozione sportiva) che potranno rappresentare gli Enti del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e le Regioni, potendo inserire le Associazioni nel Registro Nazionale del Terzo Settore. Si tratta di un importante riconoscimento del peso associativo che Asi ha assunto non solo sul piano sportivo, ma anche su quello sociale e culturale. Contribuiremo, in questo modo, a garantire il pluralismo culturale nel mondo associativo e del volontariato che sempre più importanza sta assumendo nella società civile italiana per dare risposte di solidarietà e coesione sociale”. Così il Sen. di Fd’I e presidente di Asi Claudio Barbaro.