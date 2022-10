Barbaro (Asi): 'Abodi allo Sport e ministero dedicato scelte importanti'

“Da tempo il mondo che rappresentiamo aveva chiesto una rivoluzione culturale per lo Sport che partisse dall’istituzione di un ministero competente. Quanto promesso da Fratelli d’Italia è stato mantenuto: un primo, fondamentale passo perchè lo Sport sia veramente e non solo a parole al centro delle politiche per la salute e per i nostri giovani. La scelta di Andrea Abodi risponde alla serietà di questi programmi”: così Claudio Barbaro, il Presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente rappresentativo dello sport di base in Italia con più di un milione di associati su tutto il territorio nazionale.

“Conosco da anni Andrea Abodi, abbiamo condiviso tante battaglie per lo sport e ho avuto modo di apprezzare in varie occasioni la sua passione autentica per il mondo che, come ASI, rappresento e la sua capacità di programmazione e proiezione a quelle strategie ambiziose delle quali lo Sport ha bisogno. La nostra aspirazione, quella di una rivoluzione culturale, con una figura come quella di Abodi può iniziare il suo percorso. Giorgia Meloni e la sua squadra di Governo può scrivere, con la forza dell’innovazione, dell’entusiasmo e della coerenza, una pagina nuova anche per quelle politiche sociali del quale il nostro Paese ha estremo bisogno. Ora sta al mondo dello Sport, in tutte le sue articolazioni, accompagnare e supportare questo vento di riforma dello Sport e delle politiche ad esso collegate”.