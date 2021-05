Nonostante molti utenti francesi su Twitter abbiano chiesto la squalifica dei Maneskin e il caso sia arrivato sulla tv francese con l’intervento di un ministro, adesso a chiudere la polemica è arrivata Barbara Pravi. La cantante francese in tv ha detto che è stato il pubblico a scegliere i Maneskin e il resto non importa.

“Sì, innanzitutto non mi interessa, in secondo luogo non sono cose che mi riguardano, trovo che siano stati scelti dal pubblico e dalla giuria, quindi che si droghino o mettano le mutande al contrario, non è un mio problema.

Sono pienamente consapevole di essere una outsider. Perché la mia performance non era Eurovision-friendly: nella canzone, nell’esibizione sul palco e nel guardaroba. Ma la mia squadra e io abbiamo fatto zero concessioni. Quindi sono orgogliosa. Orgogliosa per avere portato il podio in Francia e per averlo fatto restando fedele a me stessa”.

Su Instagram Barbara Pravi ha difeso il gruppo italiano ed ha espresso loro la sua stima.

“Vedo che ci sono polemiche in atto, anche per il fatto che non ho vinto. Critiche per la vittoria dei miei amici italiani, quindi ripeto qui quello che ho già detto nei media: i Maneskin sono stati dei GRANDI sabato sera, sono stati eletti dai telespettatori, è il loro posto, la loro vittoria, il loro momento.

Sono felice per la mia seconda posizione e super orgogliosa di questo bel risultato, quindi sarebbe bello se le polemiche finissero. Viva l’Italia, viva la Francia, viva il rock e viva la canzone francese. Baci a tutti”.

Il caso è chiuso e a mettere la parola fine a questa triste polemica c’ha pensato proprio la seconda classificata all’Eurovison 2021.

