Barbara Palombelli sulla storia di Edoardo e Antonella: “Come a Forum”

Il tira e molla tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è così surreale che della loro “storia” hanno parlato anche in Rai. Oggi Barbara Palombelli è stata ospite a Tv Talk ed ha commentato la relazione tra Edoardo (che lavora da anni con lei) e Antonella. Secondo la nota conduttrice i Donnalisi potrebbero essere un caso da Forum.

“Sì ho visto e sono felice per lui. Volevo dire che il successo di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip che ha fatto qui da noi a Forum. Perché è riuscito in queste settimane, anzi, ormai mesi di reality, a dare ogni volta, a spaccare il capello in quattro parti, poi in quattordici, poi in venticinque. Che poi è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose. – ha continuato Barbara – Lui a Forum ha talmente imparato bene, che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e comporterebbe una sentenza. Tornerà a Forum per separarsi?”