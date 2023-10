Barbara d’Urso verso Sanremo: “Ha già ricevuto il nulla osta di Amadeus”

Barbara d’Urso a febbraio potrebbe condurre il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Ovviamente è un rumor da prendere con le pinze e non sappiamo se potrebbe affiancare il conduttore tutte e cinque le serate o limitarsi alla co-conduzione di una serata, ma Novella 2000 nella figura di Roberto Alessi ne è sicuro.

Si legge sul noto settimanale. Fosse vero sarebbe per Barbara d’Urso un sogno che si realizza (seppur a metà), dato che nei suoi desideri c’è sempre stata la conduzione del Festival di Sanremo in qualità di prima conduttrice e direttrice artistica.

Era il 2014 quando Barbara d’Urso, intervistata dal settimanale Chi, per la prima volta dichiarò apertamente di voler condurre il Festival di Sanremo:

“Condurrò il Festival di Sanremo. Me lo sento. Quando sarà il momento giusto, lo farò, Adesso sono troppo giovane però arriverà il momento e l’occasione. Conosco la pancia del pubblico. Il Festival di Fazio a me è piaciuto, però mi rendo conto che forse non era molto popolare. La gente vuole Al Bano. Io ho mandato come inviata per Domenica Live Loredana Lecciso, e ci volevano le guardie del corpo per proteggerla dall’affetto della gente”.