Barbara d’Urso verso la conduzione de La Pupa e il Secchione: è questa la notizia di oggi che mi ha lasciato sotto choc come una busta gold di Domenica Live.

Un rumor che è fondato perché riportato dal super attendibile DavideMaggio.it, anche se – come scritto da lui – è solo un’ipotesi presa in considerazione e proposta alla conduttrice.

“La possibilità messa sul tavolo delle trattative consentirebbe a Mediaset di cogliere due opportunità in una.” – si legge su DM – “Da una parte la popolare presentatrice verrebbe in qualche modo ‘risarcita’ con un nuovo spazio di prime time, dall’altra il format de La Pupa e il Secchione godrebbe dell’esperienza di una conduttrice che ha una certa dimestichezza con i reality e le loro dinamiche”.

Le ultime due edizioni de La Pupa e il Secchione e Viceversa sono state condotte da Paolo Ruffini e Andrea Pucci, entrambi affiancati da Francesca Cipriani. Mentre nelle scorse settimane è tornato in auge anche il nome di Federica Panicucci, che aveva condotto la primissima edizione. Voce che la conduttrice ha così commentato: “Se l’azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile”.

Barbara d’Urso verso la conduzione de La Pupa e il Secchione?

L’idea di affidare un reality a Barbara d’Urso è sicuramente vincente, ma una fuoriclasse come lei per un programma registrato come La Pupa e il Secchione è davvero sprecata. Molto meglio in un contesto come quello de L’Isola dei Famosi, de La Talpa o del Grande Fratello originale con gli sconosciuti.