Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle? La strana risposta di Milly Carlucci

C’è un filo che da anni lega Ballando con le Stelle e Barbara d’Urso e tutto è nato nel 2017 quando Carolyn Smith a Domenica Live chiese alla padrona di casa di approdare nello show di Rai Uno come ballerina per una notte: “Noi ti vogliamo. Io ufficialmente, come giudice e presidente della trasmissione Ballando con le Stelle, e anche Milly e produzione stiamo invitando te a fare il ‘vip per una notte’. Che pensi? È tanto tempo che io personalmente voglio te in trasmissione e poi lo so che tu stai facendo lezioni insieme con due amici miei, Fabrizio e Christian. Io voglio vedere ballare, veramente ballare“.

All’epoca Carmelita rispose: “Io credo che in questo momento c’è una persona che io amo molto che si chiama Piersilvio Berlusconi che è svenuto…gli devono dare i sali. Chiederò il permesso e se mi danno il permesso, perché sono molto gelosi di me, vengo molto volentieri“.

Nel 2021 Milly rinnovò l’invito: “L’ho già invitata e la invito nuovamente. Noi per lei siamo sempre apertissimi, ma ci sono delle questioni di esclusive e clausole che spesso non sganciano un personaggio da ospitate in una rete che non è la propria“.

Un anno fa invece hanno cominciato a circolare rumor di un possibile arrivo a Ballando con le Stelle di Barbara nelle vesti di giurata: “Ho letto quello che si dice. – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli nel 2023 – Personalmente non averi nulla in contrario. Anzi, penso che la sua presenza sarebbe anche tanto funzionale al programma“.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle 2024? La risposta di Milly Carlucci.

Un giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto a Milly Carlucci se adesso che Barbara d’Urso è libera da esclusive le chiederà di partecipare a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha dato una strana risposta: “Si, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi“.

Che Barbara sia già stata contattata e abbia risposto con un ‘no, grazie’? Milly è sempre così enigmatica e democristiana nelle sue risposte.

