Lo scorso 10 dicembre Barbara d’Urso, fra le pagine del settimanale Oggi, aveva annunciato il ritorno del Grande Fratello nella primavera del 2021.

“Sono tornata con orgoglio a condurre il Grande Fratello tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”.

La notizia è stata oggi ripresa da Giuseppe Candela su Dagospia sottolineando come Mediaset, secondo fonti vicine ad Endemol, non avrebbe in palinsesto il ritorno del reality e che – se mai dovesse tornare davvero – prenderebbe il posto di Live Non è la d’Urso.

Barbara d’Urso sul Grande Fratello, il commento di Candela

“Sono tornata con orgoglio a condurre il GF tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione“, ha dichiarato Barbara d’Urso al settimanale Oggi. La conduttrice ha dunque ufficializzato l’arrivo dell’edizione nip, già annunciata più volte, ma la notizia non trova conferme da fonti vicine a Endemol, società di produzione del reality. A Cologno Monzese il titolo non risulta al momento in palinsesto dove ancora non ha trovato una soluzione definitiva il rebus Isola dei Famosi. Qualora il GF Nip vedesse la luce, ipotesi al momento difficile, si arriverebbe a uno stop (davvero solo temporaneo?) di Non è la d’Urso”.

A questo punto mi viene da pensare che Mediaset, al momento, starebbe valutando il da farsi: se l’arrivo del vaccino farà tirare un sospiro di sollievo alle produzioni televisive bloccate dal Covid, tornerà L’Isola dei Famosi; in caso contrario verrà riproposto il Grande Fratello classico.

Sarà davvero così?