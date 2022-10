Barbara d’Urso torna in prima serata: le parole di Maurizio Costanzo

Nonostante abbia lavorato anche in Rai, ormai Barbara d’Urso è a tutti gli effetti una colonna e un volto storico di Mediaset, dove è di casa da più di 20 anni. La scorsa estate PierSilvio Berlusconi ha annunciato il rinnovo del contratto della conduttrice ed ha svelato che oltre a Pomeriggio 5, Carmelita potrebbe tornare in prima serata: “Posso confermare che la signora Barbara d’Urso è certamente rinnovata per le prossime stagioni. Il suo contratto è stato rinnovato, tornerà a Pomeriggio Cinque. Se avrà altri programmi? Sicuramente presenterà altre trasmissioni. Adesso non c’è un progetto in particolare, ma sono certo che le verrà affidato anche altro. Insieme troveremo uno show giusto, visto che lei ha un’esperienza unica in televisione“.

Barbara d’Urso e il ritorno in prima serata: Maurizio Costanzo ne è certo.

Sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha speso delle belle parole per la Santa di Cologno Monzese e si è detto certo del suo comeback in prima serata: “Sono sicuro che prima o poi Barbara d’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La Pupa e il Secchione. Il ritorno del suo Live credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi“.

E non è la prima volta che il famoso giornalista fa i complimenti a Barbarella: “Barbara è una donna molto carismatica e una conduttrice tanto seguita. Lei ha una grande esperienza e la mette in pratica. Le critiche su di lei? Normalissime, perché quando una persona ha tanto successo non può attrarre solo i complimenti. Alcune critiche arrivano per invidia e altre per cattiveria. Barbara d’Urso è una delle donne più in vista di Mediaset e della tv ed è normale sia nel mirino anche dei detrattori.I suoi programmi sono pieni di personaggi che poi diventano protagonisti anche di altre trasmissioni. Quindi può stare simpatica o meno, ma senza dubbio ha fiuto ed è un’esperta nel suo settore. Lei sa benissimo scovare storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti“.