Barbara d’Urso quest’anno – oltre a condurre Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la d’Urso – tornerà sul set per registrare anche una nuova fiction che uscirà presumibilmente nella prossima stagione televisiva o addirittura nel 2022.

A svelare questa succosa indiscrezione è stato il settimanale Vero, che ha così scritto:

“Non solo programmi da condurre per Barbara d’Urso… Oltre alle due trasmissioni di grande successo che conduce da anni tornerà presto sul set di una nuovissima fiction in onda prossimamente. Stando a indiscrezioni non sarà la Dottoressa Giò, visto il modesto riscontro ottenuto dall’ultima stagione, ma una serie nuova di zecca…”.

Come scritto dal settimanale, la serie non sarà La Dottoressa Giò ma qualcosa di inedito, anche se non è stato specificato se la fiction sarà dursocentrica oppure se lei registrerà solo un piccolo cameo.

Tra le prove d’attrice di Barbara d’Urso vi ricordo il cult Orgoglio e Donne di Mafia per la Rai, la sitcom Ugo ed anche Ricomincio da Me, al fianco di Ricky Tognazzi e diretta da Rossella Izzo, per Mediaset. Wikipedia cita anche 5 spettacoli teatrali, 1 doppiaggio per un cartone animato e ben 10 partecipazioni cinematografiche.

Anche se la sua prova più riuscita è senza dubbio: “Io sono una dottoressa, non sono mica Barbara d’Urso eh!”

Barbara d’Urso, il comunicato di Mediaset sull’ultima stagione de La Dottoressa Giò

A poche ore dall’annuncio dei dati auditel è stato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, a dichiararsi soddisfatto della fiction:

«Barbara d’Urso ha regalato alla dottoressa Giò il coraggio, la determinazione e la passione nell’intraprendere battaglie per i più deboli, da sempre al centro anche dei suoi programmi. Temi importanti che sono stati affrontati in prima serata e ogni settimana al centro del dibattito sui social. Complimenti a Barbara che con questo prodotto si conferma un’artista poliedrica, oltre che una delle voci che maggiormente riescono a sensibilizzare i telespettatori su argomenti come la violenza sulle donne e l’omofobia»

La Dottoressa Giò, gli ascolti del 2019

1^ puntata: 3.046.000 telespettatori e il 12,63% di share

2^ puntata: 2.485.000 telespettatori e il 10,9% di share

3^ puntata: 2.444.000 telespettatori e il 10.25% di share

4^ puntata: 2.883.000 telespettatori e al 12,81 % di share