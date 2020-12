Barbara d’Urso non si ferma mai, l’anno scorso era su Canale 5 con ben cinque prodotti diversi e fuori dalla tv continuava ad allenarsi e a danzare. Nel futuro della conduttrice di Domenica Live però potrebbe non esserci solo la televisione. In una nuova intervista rilasciata a Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi ha svelato che da tempo le chiedono di scendere in politica e che in futuro lo farà. Con quale partito? Ancora è un mistero, di sicuro Barbarella ha detto di aver votato Rifondazione Comunista e a Vanity Fair ha assicurato di essere ancora di sinistra.

“Cosa posso dire sulla recitazione? Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare. […] Sulla politica ti dico che votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”.

Immaginate la meraviglia di un un intervento in Parlamento o di un dpcm annunciato dalla Santa di Cologno: “Grazie a tutti, col cuore, ieri eravate in tantissimi su tutte le reti, abbiamo fatto il 95% di share. Tra poco però arriva la busta brutta, brutta, brutta con i decreti CHOC che bandiscono tutti gli omofobi nel regno senza cuore e luci. Entrino i ministri sferati…”



Carmelita ad Oggi ha anche parlato della sua situazione sentimentale ed ha svelato che presto potrebbe non essere più single: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacco di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione“.

Barbara d’Urso e l’aneddoto su Pippo Baudo.