Barbara d’Urso durante la scorsa puntata di Live Non è la d’Urso, nell’annunciare l’ingresso di Mario Ermito, lo ha presentato come un suo amico con cui ha fatto numerose cene. Poco dopo, durante l’intervista ad Andrea Roncato, ha ricordato la loro amicizia ed i loro viaggi.

Per questo motivo su Twitter qualcuno ha scritto con l’hashtag #noneladurso: “Praticamente a parte con me la d’Urso ha fatto almeno una vacanza o una cena con tutti“.

Il tweet è stato notato dalla stessa conduttrice che ha così risposto: “Perché ho un sacco di anni per fortuna” – ha ironizzato Barbara d’Urso su Twitter – “E molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia. Sono fortunata“.

Perché ho un sacco di anni😂😂😂😂per fortuna 😜😜e molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia.❤️sono fortunata — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) January 18, 2021

Barbara d’Urso, quando un suo ospite ha parlato di cachet in diretta

Il cachet che percepiscono gli ospiti dei vari talk show è sempre stato un argomento di grande interesse e nel 2018 Lorenzo Crespi, ospite a Domenica Live, ha detto:

“Se anche se venissi qua [a Domenica Live, ndr] una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto. Io vengo qui, prendo un mio gettone, il nostro gettone è piccolo, non è grande, ma è capace di gestire lo stipendio di un impiegato”.

Barbara d’Urso poco dopo ha specificato che il gettone che percepisce è piccolo e che gli serve per coprire le spese e Lorenzo Crespi ha annuito, aggiungendo “Sì, ma se vieni qua dieci volte ci vivi“.