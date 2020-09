Inserita fra le 10 donne più influenti d’Italia da Vanity Fair, Barbara d’Urso a domanda diretta se fosse di sinistra politicamente parlando, ha risposto:

“Sempre stata di sinistra; il padre dei miei figli era di Rifondazione Comunista. Ho sempre votato per il PCI (Partito Comunista Italiano, ndr) e questo Berlusconi lo sa benissimo, adoravo Berlinguer“.

Infine non ha potuto non mettere i puntini sulle i sulla questione ‘Alfonso Signorini’, che poco prima di ritornare al timone del Grande Fratello Vip aveva detto che non avrebbe mai preso nel cast del suo reality show Angela da Mondello (“non ce n’è coviddi”), perché la sua televisione aveva “una sensibilità diversa”.

“Denis Dosio è un ragazzino che ho scovato su Instagram e l’ho fatto diventare famoso, è una mia creatura e ovviamente il Grande Fratello Vip se l’è preso. Angela (da Mondello, ndr) è stata un fenomeno mediatico che ha risuonato per tutta l’estate. Io spazio dall’alto al basso, dai leader politici ad Angela di Mondello. Comunque Signorini è un grande: anche il Grande Fratello spazia dai ‘vaffa’ di Patrizia De Blanck a Fulvio Abbate”.

E se non è una frecciatina questa…