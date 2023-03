Barbara d’Urso svela chi sono le due conduttrici sue amiche

Il tema dell’amicizia è stato spesso affrontato da Barbara d’Urso che proprio su Spotify cura il podcast Amiche Mie.

Per questo motivo oggi pomeriggio, quando è andata ospite da Massimo Bernardini a TvTalk, un analista le ha rivolto la domanda: “In questo periodo abbiamo il podcast Amiche Mie, se potessi convertire questo format in un programma televisivo, con quale collega amica vorrebbe condividere la prima puntata?“.

Una domanda a cui Barbara d’Urso ha risposto con questa espressione:

Barbara d’Urso, le due conduttrici sue amiche? Antonella Clerici e Milly Carlucci

“Beh, dovrei fare cento podcast perché sono tutte mie amiche” – ha inizialmente ironizzato – “Non mi viene in mente nessuna in questo momento. Carlo Conti! Gerry Scotti! Ah, amica femmina? Antonella Clerici, Milly Carlucci.. Sto facendo un omaggio alla Rai“.

E pensare che Milly Carlucci sono ormai tre stagioni televisive che la rincorre per averla come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle.