Barbara d’Urso sulla chiusura di alcuni suoi programmi e un possibile futuro in Rai

Per anni Barbara d’Urso ha praticamente vissuto negli studi di Mediaset, c’è stato un periodo infatti in cui ha condotto insieme il Grande Fratello, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e Pomeriggio 5. Le cose adesso sono cambiate, ma gli impegni restano tantissimi, la conduttrice infatti è anche impegnata con una tournée teatrale di successo, con il suo podcast, il metadurso e ovviamente Pomeriggio 5. Qualcuno però rumoreggia di un possibile passaggio in Rai e in merito a questo Barbara ha detto la sua in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

“La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso. Un futuro in Rai? Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese”.

Gli haters, gli ascolti tv, la missione che le ha dato Mediaset, un contratto che scadrà a dicembre: oggi a #tvtalk c’è un’inedita Barbara d’Urso. Liberatevi da ogni pregiudizio. Vi aspettiamo alle 15.00 su @RaiTre. pic.twitter.com/pCrnbCHwLU — Tv Talk (@TvTalk_Rai) April 2, 2022

Barbara d’Urso e la pace con Lucio Presta.

Due settimane fa Carmelita ha anche pubblicato una foto insieme a Lucio Presta, che in passato non è stato tenerissimo nei suoi confronti. La d’Urso ha spiegato che la vita è breve e che per questo perdona tutti.