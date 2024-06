Barbara d’Urso su alcuni colleghi: “Avranno copiato da me anche questo?”

Barbara d’Urso questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa dove ha sottolineato di aver toccato ogni campo dell’intrattenimento anche prima di molti suoi colleghi.

“Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, poacast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo. Ho sempre cercato di essere avanti, l’ho fatto sia con Instagram che con il Metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar”.

Ora ovviamente è anche su TikTok.

“TikTok l’ho studiato. Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada. Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie. Mi stupisce. Su TikTok ci sono tante persone diverse, ma soprattutto loro. Questo, per scelta mia e non per scelta mia, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì”.

Barbara d’Urso ha poi svelato che dietro il suo profilo di TikTok c’è una casa di produzione. “Mi approccio a TikTok in modo professionale: non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video, dietro c’è una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio, professionale, fatto bene. I commenti non li leggo. Non ho il tempo né la voglia. Se uno ce l’ha con la vita e si vuole sfogare con me, pazienza. Non mi tocca proprio“.

Fino alla frecciatina finale: “Anche le battute sulle mie luci, che vanno avanti ancora adesso, mi fanno molto ridere. […] Quelle rare volte che guardo la tv poi li vedo tutti illuminati. Anche con delle luci più forti delle mie, ma bellissimi. Avranno copiato da me anche questo?“. A chi si riferirà?