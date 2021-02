Ecco come mai non abbiamo visto il GF Nip quest’anno.

Dopo due nuove edizioni con Barbara d’Urso al timone (chiuse con una media del 23% e il 20% di share), la versione classica del Grande Fratello è stata messa in stand by. Su questa pausa sono circolati tanti rumor e oggi a Pomeriggio 5 Carmelita ha raccontato la verità. La conduttrice di Domenica Live ha spiegato che l’allungamento del GF Vip ha reso impossibile la messa in onda del Nip. Niente paura, perché la Santa di Cologno ha assicurato che il suo reality show tornerà presto (autunno 2021 o primavera 2022?).

“Quando tornerò al GF posso portarti con me Floriana. Quando succederà? Un attimo, un momento. Il Grande Fratello Vip giustamente si è allungato e ne siamo felicissimi, e quindi non c’è stato tempo per l’altro. Con calma. C’è tempo per tutto. Io sono qua, tutti i giorni, quindi non c’è da agitarsi. Se hai la pazienza di aspettare poco ti faccio una promessa… non devi aspettare tanto. Ti devi fidare di me, non dico bugie. Prima o poi accadrà e io ti prometto che ti porterò con me”.

Io fossi in Barbara penserei ad una versione del GF All Stars, con solo ex gieffini. Immaginate il tornado Floriana, gli sfondoni della Cipriani e le DOCCE DI CERIOLI…

Barbara d’Urso nei suoi GF, i video.

No all’omofobia. Barbara non ci sta e decide di dire qualcosa ai suoi ragazzi… e in particolare a Daniele.#GF16 pic.twitter.com/l5wmk0sVr3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 29, 2019

Barbara che fa entrare BAYE in casa e poi lo asfalta nuovamente! IL TOP #Gf15 😂🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/9y3yZ2caYX — Trash Alieno (@trashalieno) May 8, 2018

Lo scorso 5 giugno Barbara d’Urso aveva annunciato il comeback del GF, saltato per la durata monster di questo GF Vip: “Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque che riparte il 7, mentre il 13 sarà la volta di Live – Non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione dovuta all’emergenza. Anche il Grande Fratello Nip tornerà. In questi giorni continuo a occuparmi del serale, che da intrattenimento e paillettes è passato a dare ampio spazio all’informazione, proponendo inchieste di domenica sera. Eppure la gente ha continuato ad esserci e tanta: ora c’è bisogno di questo“.