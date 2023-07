Barbara d’Urso “sono addolorata e delusa”, poi parla di haters e svela qual è il suo meme preferito

Barbara d’Urso questo weekend ha rilasciato un’intervista per TheHollywoodReporter.it dove ha parlato del suo tempo libero, di haters e del web.

“Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena”. Ha esordito ai loro microfoni. “Mi è capitato spesso di subire attacchi, qualche mazzata sul collo me la sono anche presa, ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti. Mi è capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle professionali, solo che alla fine io so chi sono e nessuno merita la mia tristezza”.

La conduttrice ha poi affrontato il tema “haters”, onnipresenti sul web per tutti i personaggi famosi.

Parlando poi di meme e sfottò su Twitter, Barbara d’Urso ha confessato di essere molto ironica e auto-ironica.

“Mi diverte moltissimo, pensi se non mi calcolasse nessuno! Ci sono persone che fanno il mio lavoro che non sanno neanche che cos’è un meme. Io amo il pubblico e la gente che frequenta i social. Ci sono alcuni che sono impietosi, ma ripeto che la loro vita sicuramente è fatta di rabbia e ci sono altri invece che si divertono a prendermi in giro. Una delle pochissime qualità che ho è prendermi in giro da sola”.